«Блажен, кто верует»: Лавров ответил на слова Байдена о победе Украины

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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на слова президента США Джозефа Байдена о том, что он всё ещё верит в возможность Украины вернуть утраченные территории.
«Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят». - прокомментировал ситуацию Лавров.
Так точно саркастически Лавров ответил на громкое заявление Байдена в интервью для журналиста «Россия-1» Павла Зарубина.
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