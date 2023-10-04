Блинкен: Байден стремится избежать прямого конфликта с РФ на почве Украины

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Стремление избежать прямого конфликта России и США из-за событий на Украине с самого начала является одной из «путеводных звёзд» американского президента Джо Байдена. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас) во вторник, 3 октября.
«С первого дня у президента Байдена было две "путеводных звезды". Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны <...> Однако другая [путеводная звезда] — избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться», — объяснил Блинкен два главных внешнеполитических приоритета Байдена по украинскому вопросу.Вместе с тем, по словам шефа американской дипломатии, хотя США и оставляют за Киевом право принятия решений о характере боевых действий, тем не менее, Вашингтон никогда не поощрял нанесение ударов за пределами территории Украины.
Киевские власти не настроены на мирное разрешение конфликта, они хотят продолжения вооруженного противостояния, об этом заявил ранее на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
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