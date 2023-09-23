Блинкен: CША выступают против применения силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk
Соединённые Штаты выступают против применения силы в Нагорном Карабахе со стороны Баку, считая, что такой подход противоречит усилиям по достижению справедливого мира в регионе. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке
«Мы хотели бы четко донести, что считаем применение силы неприемлемым. Оно идет вразрез с усилиями, которые мы прилагаем <...> для установления справедливого мира в регионе», — сказал шеф американской дипломатии.Ранее межпартийная группа сенаторов США представила законопроект об оказании помощи Армении, включая военную, а также введении санкций против Азербайджана из-за обострения в Карабахе. В качестве автора инициативы выступает председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса США Роберт Менендес.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2022 года признал Карабах частью Азербайджана. Примечательно, что в марте этого же года, Баку призвал Ереван к взаимному признанию суверенитета друг друга, а также к отказу от использования военной силы для решения конфликта.
Военные действия на территории Карабаха возобновились 19 сентября 2023 года. Оборонное ведомство Азербайджана заявило, что на территории региона пройдут «антитеррористические мероприятия». В Баку объяснили подобные меры провокацией Карабаха. Кроме того, Азербайджан заявил о намерении вывести военнослужащих Армении и «восстановить конституционный строй» в регионе. В результате обстрелов, погибли и пострадали мирные жители. Российские миротворцы эвакуировали людей из опасных районов региона. Москва вновь призвала стороны конфликта прекратить огонь и решить конфликт дипломатическим путем.
В итоге, при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность между Арменией, Азербайджаном и руководством Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий, которое состоялось 20 сентября в 13:00. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные». Позже прекращение огня прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что не принимал участие в переговорном процессе.
Читайте также:
В сенате США предложили оказать военную помощь Армении
МИД Армении потребовал немедленно развернуть миссию ООН в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах: история конфликта, причины, капитуляция
Артем Путинцев