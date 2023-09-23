Блинкен: CША выступают против применения силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе

Соединённые Штаты выступают против применения силы в Нагорном Карабахе со стороны Баку, считая, что такой подход противоречит усилиям по достижению справедливого мира в регионе. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке