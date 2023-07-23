Блинкен: Для поставок истребителей F-16 на Украину потребуется несколько месяцев

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев.
Также Блинкен уточнил, что Минобороны Украины должно быть готово к получению американских истребителей, чтобы грамотно их обслуживать и разумно применять в ходе боевых действий.
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Анастасия Чинкова