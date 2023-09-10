Блинкен: Киев пойдет на переговоры в случае такой инициативы со стороны Москвы

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В американской администрации полагают, что киевские власти согласятся на мирные переговоры в случае, если с инициативой их проведения выступит Москва. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Во время интервью телеканалу ABC американский политик заявил, что во время своего визита в Киев он увидел серьезный настрой украинцев возвращать свои территории. Что касается возможных переговоров, то, как выразился Блинкен, «для танго нужны двое», а он не заметил пока никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента России Владимира Путина.
Госсекретарь добавил, что если российские власти выступят с инициативой переговоров, то Украина пойдет на это, а следом и США, потому что все уже устали от войны. Но он также уточнил, что война должна закончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые будут подразумевать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Российская сторона ранее уже неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, основным препятствием для мирного урегулирования конфликта является то, что Зеленский своим указом законодательно запретил ведение любых переговоров с Россией.
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Госсекретарь добавил, что если российские власти выступят с инициативой переговоров, то Украина пойдет на это, а следом и США, потому что все уже устали от войны. Но он также уточнил, что война должна закончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые будут подразумевать суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Александр Бойцов