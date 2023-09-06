Блинкен может объявить о новом пакете помощи Украине, находясь в Киеве

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего официального визита в Киев может объявить о новом пакете помощи для Украины стоимостью около одного миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника госдепа.
«Ожидается, что Блинкен объявит о более чем 1 миллиарде долларов нового финансирования для Украины», - говорится в материале.Напомним, Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. В центре Киева было перекрыто движение для автомобилей. Также уточняется, что официального подтверждения приезда Блинкена в Киев не было. Кроме того, визит заранее не анонсировался.
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