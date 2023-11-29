Радио1
Главная / Новости / Политика/ Блинкен надеется, что конгресс США в ближайшее время одобрит средства для Киева

Блинкен надеется, что конгресс США в ближайшее время одобрит средства для Киева

29 ноября 2023, 15:31
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что конгресс в ближайшее время одобрит финансирование Украины.
Отмечается, что речь идёт о дополнительном бюджетном запросе президента страны Джо Байдена, который находится в стадии одобрения.

Блинкен добавил, что деньги, направленные на нынешнюю оборону Украины, помогут страну сдерживать атаки в будущем.


По словам госсекретаря, он не получал сообщений от представителей стран НАТО об усталости от поддержки Украины. Главная цель у союзников по альянсу – обеспечение самостоятельности Украины в военном, экономическом и демократическом планах.

Ранее конгрессмен Майкл Тернер заявил, что пакет помощи Украине и Израилю вряд ли будет одобрен до конца текущего года, поскольку в настоящее время США обеспокоены ситуацией на южной границе государства, где требуется обеспечить безопасность.

Читайте также:

В конгрессе США призвали прекратить финансировать проигранный конфликт на Украине

США заработали миллиарды долларов, помогая Украине

США выделят средства на восстановление энергетической инфраструктуры Украины
#сша
#украина
#финансирование
#конгресс сша
Читайте нас в
Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год
Столтенберг: Украина и НАТО подписали программу на 2024 год по подготовке ВСУ
29 ноября 2023, 15:56

Фото: istock / Vlad Yushinov

НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, программа сотрудничества включает в себя взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и блока.Столтенберг отметил, что соглашение также предусматривает выполнение Киевом тех условий, которые необходимы для того, чтобы стать членом НАТО. 

В рамках программы, в будущем году будет проведена реформа в части военных закупок для Украины. Генсек НАТО добавил, что союзники Киева, которые направляют ему вооружение и денежные средства, должны быть готовы к длительным военным действиям. 

Читайте также:

Блинкен заявил, что союзники продолжат поставки ВСУ наступательного оружия

Блинкен надеется, что конгресс США в ближайшее время одобрит средства для Киева

«Мало кто верит»: Встреча глав МИД НАТО обернулась неприятностями для Киева
#сша
#вооружение
#поставки
#нато
#всу
#украина
Читайте нас в
Стало известно, чем для Молдавии обернётся вступление в Евросоюз
Политик Шор: Молдавия потеряет нейтральный статус, если вступит в ЕС
29 ноября 2023, 15:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Молдавия потеряет нейтральный статус, если вступит в Евросоюз. Об этом в своём Telegram-канале сообщил лидер запрещённой на территории страны партии «Шор», против вхождения страны в состав ЕС Илан Шор.
По его словам, для Молдавии важно сохранить закреплённый в конституции нейтралитет, который позволяет сотрудничать как со странами Востока, так и с Западом, исходя из национальных интересов. А в случае вступления в Евросоюз, на страну будет наложен ряд ограничений, исходя из политики Союза. 

Шор убеждён, что Молдавия не должна принимать условия и ограждать себя рамками, которые навязаны извне. 

Молдавский политик заявил, что страна самостоятельно может построить свободу, суверенитет и благосостояние, а не зависеть от чужих обещаний, которые никогда не будут выполнены. 

Читайте также:

ТАСС: Кишинёв присоединился к антироссийским санкциям Евросоюза

Захарова заявила, что РФ ответит Молдавии на присоединение к санкциям ЕС

МИД РФ заявил протест Молдавии из-за преследования русскоязычных СМИ
#молдова
#евросоюз
#политика
Читайте нас в
В Казахстане назвали преимущество от укрепления отношений с ЕС и Америкой
МИД Казахстана: Связи с США и ЕС помогают стране защищать независимость
29 ноября 2023, 15:39

Фото: istockphoto/freedarst

Развивающиеся отношения Казахстана с США и ЕС помогают стране отстаивать свою независимость. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Роман Василенко, приводит его слова Politico.
В интервью американскому изданию он сообщил, что в регионе прежде доминировали Россия и Китай, однако в настоящее время, Казахстан выстраивает отношения с другими партнерами, в чем ему помогают ЕС и Америка. Василенко добавил, что Астана намерена продолжать отношения с Москвой, но при этом, хочет оставаться независимой. 

Прежде президент России Владимир Путин подписал с лидером Казахстана совместное соглашение, в котором стороны утвердили план действий на последующие два года в части развития двусторонних отношений. 

Читайте также:

В Казахстане бойца «Вагнера» посадили за участие в боях

Казахстанский политик Своик: «Среднюю Азию начнут поджигать»

Песков отреагировал на сообщения СМИ, назвавших Казахстан задним двором России
#россия
#казахстан
#владимир путин
#китай
#отношения
#ес
#сша
Читайте нас в
Блинкен заявил, что союзники продолжат поставки ВСУ наступательного оружия
Блинкен: Союзники обеспечат Киев и оборонительным, и наступательным вооружением
29 ноября 2023, 15:36

Фото: istock / alexkich

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что союзники Киева буду продолжать поставки как оборонительных, так и наступательных вооружений на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы намерены обеспечить, чтобы у Украины было все необходимое не только для защиты, но и чтобы вернуть территории, отнятые Россией», — заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что  Энтони Блинкен «был ошеломлен и недоволен» словами президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

«Мало кто верит»: Встреча глав МИД НАТО обернулась неприятностями для Киева

Бывший помощник Путина рассказал о тайных мечтах Киева

Политолог Дудчак: Проект США по «защите» права человека — обработка Армении
#поставки
#блинкен
#всу
#сша
#вооружение
Читайте нас в
«Мало кто верит»: Встреча глав МИД НАТО обернулась неприятностями для Киева
FA: На встрече глав МИД НАТО поменяли тон в отношении Украины
29 ноября 2023, 15:26

Фото: iStock/sandsun

На встрече глав министерств иностранных дел НАТО поменялся тон обсуждения украинского вопроса, об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
«Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации, поэтому никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По мнения автора статьи, вступление Украины в состав альянса будет отложено, в лучшем случае, до президентских выборов в Соединённых Штатах. 

В настоящий момент никаких реальных шагов для принятия Киева в Североатлантический альянс предпринято не будет, а все проблемы требований Украины будут решаться союзниками из НАТО исключительно на уровне обещаний. 

Читайте также: 

Сийярто: Вступление Украины в НАТО приведёт к третьей мировой войне

«Не получат даже в следующем году»: В НАТО признали, что не спешат включать в альянс Киев

«Свидетельство о невменяемости»: Пушков оценил слова об успехе украинской армии
#нато
#всу
#мид
#украина
#сша
Читайте нас в
Бывший помощник Путина рассказал о тайных мечтах Киева
Сурков: в офисе президента Украины тайно мечтают о Минске-3
29 ноября 2023, 15:07

Фото: iStock/Liukov

В офисе президента Украины тайно мечтают о заключении новых Минских соглашений с Россией. Об этом бывший помощник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков написал в своей статье «Сумерки на хуторе».
По его словам, в Киеве мечтают о «Минске-3», однако ожидания напрасны, так как Россия больше не является посредником, который помогает соседям в разборках. Сурков подчеркнул, что теперь страна выступает в роли основного участника борьбы, который «возьмет свое».
 
Экс-помощник президента заявил, что у руководства киевского режима нет дальнейшего плана действий, что служит серьезным поводом для недовольства народа Украины. Сурков также предрек Украине дезорганизацию и деградацию в будущем году.

Читайте также:

«Не получат даже в следующем году»: В НАТО признали, что не спешат включать в альянс Киев

США заработали миллиарды долларов, помогая Украине

Военные нанесли залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ВСУ
#россия
#нато
#всу
#киев
#вс рф
#сво
Читайте нас в
Сийярто: Вступление Украины в НАТО приведёт к третьей мировой войне
29 ноября 2023, 14:46

Фото: iStock/Silent_GOS

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал две основные причины, по которым Украина не может стать членом Североатлантического альянса.
Во-первых, по словам Сийярто, вступление Украины в состав Североатлантического альянса в нынешнее время приведёт к третьей мировой войне.

Во-вторых, на Украине всё ещё нарушаются права национальных меньшинств, подчеркнул глава венгерского МИД.

Ранее Сийярто заявил, что Киев не получит приглашение о членстве в альянсе даже в следующем году, несмотря на то, что саммита НАТО в 2024 году, который состоится в американской столице Вашингтон, станет 75-м юбилейным саммитом альянса. 

Читайте также: 

«Не получат даже в следующем году»: В НАТО признали, что не спешат включать в альянс Киев

«Больше не нужен»: Во Франции выяснили, кто избавится от Зеленского

«Свидетельство о невменяемости»: Пушков оценил слова об успехе украинской армии
#мид
#нато
#киев
#венгрия
#война
#украина
Читайте нас в
Суд Евросоюза постановил отменить санкции против Александра Пумпянского
29 ноября 2023, 14:43

Фото: iStock/MarianVejcik

Суд Европейского Союза постановил исключить из списка санкций сына российского бизнесмена и экс-владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского – Александра. Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что суд отменил решение о внесении Александра Пумпянского в чёрный список Евросоюза, которое было принято 14 сентября прошлого года. 

При этом суд ЕС отказал в выплате морального ущерба в размере 100 тысяч евро. 

Согласно сообщению суда, не удалось доказать утверждение Совета ЕС о том, что Пумпянский имеет отношение к действиям, дестабилизирующих независимость и территориальную целостность Украины. 

Также постановлением суда Совет ЕС должен выплатить судебные издержки истца, а Еврокомиссия, добровольно выступившая в поддержку Совета ЕС, обязана оплатить собственные судебные расходы. 

Читайте также:

Новый пакет санкций ЕС позволит изымать у россиян недвижимость

Чехия хочет заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие РФ

Захарова заявила, что РФ ответит Молдавии на присоединение к санкциям ЕС
#суд
#санкции
#россияне
#евросоюз
Читайте нас в
Политолог Дудчак: Проект США по «защите» права человека — обработка Армении
29 ноября 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Политолога Александра Дудчака заявил, что планируемая программа США по продвижению прав человека в Армении является инструментом для обработки страны.
«Сейчас США активно взялись за обработку Армении. USAID — организация, которая участвует в большом количестве направлений. То, что они сейчас делают, — первый шаг. Они смотрят, на чём дальше сосредоточивать своё внимание для превращения Армении в очередную анти-Россию», — прокомментировал в беседе с RT Дудчак.

Ранее сообщалось, что USAID намерено реализовать программу по продвижению прав человека в Армении. Целью проекта является борьба за «основополагающие свободы» и укреплять нормативно-правовую базу страны.

Читайте также:

США намерены «защищать» права человека в Армении

Политолог Светов допустил выгоду США в конфликте КНР и Тайваня

США поддержат «развитие» расследовательской журналистики в Южной Африке
#сша
#права
#страны
#армения
#политика
Читайте нас в
Достижения.рф