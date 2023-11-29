Блинкен надеется, что конгресс США в ближайшее время одобрит средства для Киева

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что конгресс в ближайшее время одобрит финансирование Украины.
Отмечается, что речь идёт о дополнительном бюджетном запросе президента страны Джо Байдена, который находится в стадии одобрения.
Блинкен добавил, что деньги, направленные на нынешнюю оборону Украины, помогут страну сдерживать атаки в будущем.
По словам госсекретаря, он не получал сообщений от представителей стран НАТО об усталости от поддержки Украины. Главная цель у союзников по альянсу – обеспечение самостоятельности Украины в военном, экономическом и демократическом планах.
Ранее конгрессмен Майкл Тернер заявил, что пакет помощи Украине и Израилю вряд ли будет одобрен до конца текущего года, поскольку в настоящее время США обеспокоены ситуацией на южной границе государства, где требуется обеспечить безопасность.
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Блинкен добавил, что деньги, направленные на нынешнюю оборону Украины, помогут страну сдерживать атаки в будущем.
Ранее конгрессмен Майкл Тернер заявил, что пакет помощи Украине и Израилю вряд ли будет одобрен до конца текущего года, поскольку в настоящее время США обеспокоены ситуацией на южной границе государства, где требуется обеспечить безопасность.
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Анастасия Чинкова