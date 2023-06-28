Блинкен не ответил на вопрос о том, может ли Киев получить гарантии безопасности по «израильской модели»

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Госсекретарь США Блинкен не стал отвечать на вопрос о том, может ли Украина получить гарантии безопасности по «израильской модели»
Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос о том, может ли Украина получить гарантии безопасности по «израильской модели». Об этом пишет агентство ТАСС.
Сообщается, что в ходе проведения Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, госсекретарю был задан вопрос о том, какие перспективы он видит во вступлении Украины в альянс и будут ли ей предоставлены гарантии безопасности по «израильской модели».
Блинкен ответил, что на грядущем саммите НАТО, Киеву будет выделен новый пакет военной помощи. Он также добавил, что США будет помогать Украине в выстраивании ее возможностей по обороне и сдерживанию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Блинкен разослал телеграмму с запретом комментировать мятеж в России.
Сообщается, что в ходе проведения Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, госсекретарю был задан вопрос о том, какие перспективы он видит во вступлении Украины в альянс и будут ли ей предоставлены гарантии безопасности по «израильской модели».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Блинкен разослал телеграмму с запретом комментировать мятеж в России.
Анастасия Крестьянова