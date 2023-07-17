Блинкен о теракте на Крымском мосту: США мониторят ситуацию

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, как вести военные действия.
Блинкен добавил, что Вашингтон проинформирован о ЧП, вызванном терактом на Крымском мосту и следит за ситуацией. Госсекретарь подчеркнул, что Украина сама вправе принимать решения о том, как ей вести боевые действия.
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