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Блинкен обвинил Россию в шантаже

Блинкен заявил, что Россия использует торговые пути Черного моря для шантажа
03 августа 2023, 18:36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россия использует торговые пути Черного моря для шантажа, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Совбезе ООН.
«Мы благодарны Турции и другим за работу для восстановления зерновой сделки. Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: «Довольно, хватит использовать Черное море в качестве шантажа», - прокомментировал ситуацию Блинкен.

Он также в очередной раз обвинил Россию в выходе из зерновой сделки, забыв упомянуть, что Запад не выполнил свою часть договоренностей перед РФ.


Ранее в Bloomberg заявили, что выход России из зерновой сделки заметно уменьшил возможность Украины продавать свой урожай в крупных масштабах. По словам аналитиков, Россия так и останется ценообразователем на зерновом рынке.

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#зерновая сделка
#чёрное море
#сша
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Трамп заявил, что Байден начал выдумывать обвинения против него
Трамп заявил, что Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать
03 августа 2023, 18:52

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что нынешний глава США Джо Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать, написал обвиняемый в Truth Social.
«Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано», - прокомментировал ситуацию Трамп.  

Напомним, Трампа обвиняют в попытках удержать власть и причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Также бывшего главу Белого дома будут судить за  попытку отменить выборы 2020 года и подорвать законные результаты голосования.  

Трамп заявил, что его вынуждают тратить огромное количество времени и денег на свою защиту в суде.  

Очередное слушание должно состояться в четверг 3 августа.  

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#дональд трамп
#джозеф байден
#суд
#сша
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Макгрегор: Польша может вторгнуться на Украину после провала ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша может вторгнуться на Украину после провала ВСУ
03 августа 2023, 18:43

Фото: iStock/Rafal Olkis

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Польша может ввести свои войска на территорию западной Украины после провала окончательного контрнаступления ВСУ, и это станет самым опасным сценарием развития ситуации.
По его словам, сейчас ситуация приближается к тому, что польские войска войдут на территорию Украины. Он отметил, что изначально было ясно, что Киев не сможет одержать победу над Россией. А сейчас Украина и вовсе на грани катастрофы и превратилась в кладбище.

«Украина достигла такого состояния, когда ее полный крах уже неизбежен. Поэтому я полагаю, что мы подошли к очень страшному моменту: на Западе растут настроения в пользу интервенции в надежде попытаться спасти ситуацию», — рассказал Макгрегор YouTube-каналу RonPaulLibertyReport.

Он добавил, что Варшава может воспользоваться случаем и ввести свои войска на территорию Западной Украины. Это, по словам американского полковника, может привести  к прямому столкновению между НАТО и Россией.

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#украина
#кладбище
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#нато
#киев
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ВСУ обстреляли Кременную кассетными боеприпасами, погиб мирный житель
03 августа 2023, 18:28

Фото: iStock/NATALIA MARNA

ВСУ два дня подряд обстреливали Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате обстрела погиб один мирный житель. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале правительства ЛНР.
Из сообщения следует, что 1 августа кассетный боеприпас попал на территорию стадиона «Олимп». А 2 августа другой боеприпас попал на участок частного жилого дома.

«Во дворе в это время находился хозяин дома, он получил ранения, несовместимые с жизнью и скончался по пути в больницу», — говорится в сообщении.

Таким образом, власти ЛНР уверены, что ВСУ пытаются посеять панику среди мирного населения. Именно для этого они все чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре.

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#обстрел
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В Подмосковье провели обучающий семинар для членов УИК ещё шести городов
03 августа 2023, 18:09

Фото: Мособлизбирком

Избирком Московской области в преддверии Единого дня голосования провёл очередной обучающий семинаров для членов участковых избирательных комиссий региона. На сей раз участниками обучения стали члены УИК из городских округов Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Люберцы и Раменский.
«Всё было интересно и очень полезно. Организаторы мероприятия пытаются сделать всё, чтобы нам удобно. Каждый сегодня либо вспомнил то, что уже знал, либо открыл для себя что-то новое. Сегодняшняя практика позволит нам быть более уверенными в себе и максимально качественно отработать в дни голосования», – сказал председатель УИК №2530 из Раменского Василий Строилов.
Общественная палата Московской области также проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
 
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#выборы
#голосование
#едг
#помощь
#мособлизбирком
#московская область
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Боррель считает, что Россию можно убедить вернуться к зерновой сделке
03 августа 2023, 18:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россию можно убедить вернуться к зерновой сделке, если все международное сообщество объединится и выступит с четкой позицией.
«Я хотел бы попросить вашу поддержку в том, чтобы призвать Россию возобновить переговоры и воздержаться от нанесения ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины», — с такой просьбой обратился Боррель к странам G20.

Ранее Боррель заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми. По его мнению, Россия пользуется ситуацией, которая складывается в мире на фоне прекращения зерновой сделки. В условиях перебоя и повышения цен на продовольствие, Россия предлагает зерно по заниженным ценам уязвимым странам, чтобы они стали зависимыми.

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#россия
#зерно
#продовольствие
#сделки
#фонд
#ес
#переговоры
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Министр обороны ФРГ вновь высказался против поставок дальнобойных ракет Киеву
03 августа 2023, 18:01

Фото: iStock/bluejayphoto

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принятие решений по поводу поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не является приоритетом в вопросе военной поддержки Украины, выразив опасения, связанные с передачей подобного вооружения Киеву.
Писториус заявил, что Германия имеет некоторые опасения, связанные с поставками ракет Taurus Украине.

«Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших особая дальность», - объяснил министр.

Однако, по его словам, возможно, что Германия всё же предоставит Киеву требуемое вооружение. Писториус отметил, что на данный момент приоритетными направлениями поддержки Украины являются противовоздушная оборона, обучение военных и предоставление бронетанковой техники.

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#оборона
#вооружение
#обучение
#министр
#германия
#ракеты
#киев
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МИД РФ сообщил о введении квот на численность дипломатического персонала Румынии
03 августа 2023, 17:52

Фото: iStock/iDymax

Россия в качестве ответных мер ввела квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии. Об этом говорится на сайте МИД.
По данным ведомства, власти Румынии последовательно проводят недружественную политику в отношении России, создавая препятствия для работы дипломатов России.

Отмечается, что нота о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии была лично передана временному поверенному в делах Румынии в России Космину Константину Ионицэ.

Напомним, ранее выяснилось, что 40 сотрудников российского посольства, которое находится в Бухаресте, и их семьи покинут Румынию 1 июля.  Причина заключается в требованиях румынских властей сократить штат дипломатического представительства.

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#сотрудники
#мид рф
#посол
#страны
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В Бундестаге признали ошибку рассчитывавших на быстрое поражение РФ
03 августа 2023, 17:37

Фото: iStock/photosvit

Депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер заявил, что те, кто считали, что Россия быстро потерпит поражение благодаря поставкам Украине дальнобойного оружия, ошиблись. Теперь для решения конфликта стоит приложить дипломатические усилия.
По его словам, нельзя рассматривать ситуацию только из военной перспективы. Он напомнил, что есть еще и политические, экономические, гуманитарные и дипломатические усилия. 

Необходимо признать, что оценка тех, кто руководствовался одной лишь военной логикой изменилась, и они во многом обманулись», - сказал Штегнер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Он отметил, что затянутые боевые действия стали главным подтверждением этой ошибки. Таким образом, немецкий политик считает, что поставка Украине вооружения все большего радиуса будет только усиливать эскалацию конфликта. Поэтому он также высказался против передачи Киеву кассетных боеприпасов.

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#интервью
#вооружения
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Захарова назвала ордер на арест Путина «дешевеньким сценарием»
Захарова: Ордер МУС на арест Путина стал разыгранным на британские деньги сценарием
03 августа 2023, 17:36

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, - это просто сценарий, разыгранный на британские деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«МУСовские решения – целиком и полностью разыгранный дешёвенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами МУСовцы в уголовном розыске», - прокомментировала ситуацию Захарова.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта 2023 года. Российского лидера обвинили в военном преступлении – незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Одновременно МУС выдал ордер на арест уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. 

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