Блинкен обвинил Россию в шантаже

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Россия использует торговые пути Черного моря для шантажа, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Совбезе ООН.
«Мы благодарны Турции и другим за работу для восстановления зерновой сделки. Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: «Довольно, хватит использовать Черное море в качестве шантажа», - прокомментировал ситуацию Блинкен.Он также в очередной раз обвинил Россию в выходе из зерновой сделки, забыв упомянуть, что Запад не выполнил свою часть договоренностей перед РФ.
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Евгения Парфентьева