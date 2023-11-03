Блинкен организует в Аммане встречу глав МИД арабских стран-союзников

Фото: сайт МИД РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен намеревается провести встречу с главами МИД арабских стран-союзников в Аммане в субботу, 4 ноября, в рамках своего внешнеполитического турне. Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на арабских дипломатов и американских чиновников.
Этот визит Блинкена, который продлится с 2 по 10 ноября, включает в себя поездки в различные страны, включая Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Одним из ключевых моментов в его планах является организация встречи с главами МИД арабских стран, где Вашингтон планирует привлечь поддержку для своих стратегий в отношении конфликта между Израилем и движением ХАМАС. Пока что список участников этой встречи не был окончательно утвержден
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Артем Кузьмин