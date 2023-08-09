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Блинкен переговорил по телефону с отстраненным президентом Нигера Базумом

Блинкен призвал мятежников освободить президента Нигера Базума
09 августа 2023, 07:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом, а также призвал мятежников немедленно освободить лидера страны вместе с семьёй.
«Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения нынешнего конституционного кризиса», - написал Блинкен в своей соцсети.

Он также подчеркнул, что США выступают за немедленное освобождение Базума вместе с семьёй.


Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который был свергнут с должности после госпереворота, заявил, что президент страны Мохамед Базум не слагал свои полномочия, а госструктуры можно восстановить. Премьер отметил, что впереди грядет саммит ЭКОВАС, а оставшиеся перед ним дни, дают надежду на радостный исход. В настоящее время свергнутый министр находится в Париже.

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Дайан Сэйр: страх перед США заставил Японию называть виновника ядерных бомбардировок
09 августа 2023, 07:33

Фото: iStock/blew_i

Япония «забыла» о катастрофе в Хиросиме и Нагасаки из-за страха перед США. Так считает независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.
6 и 9 августа в Японии ежегодно вспоминают жертв ядерной атаки США в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. При этом в минувшее воскресенье в рамках церемонии в Хиросиме выступали американские политики, которые не упомянули тот факт, что бомбы были сброшены именно Штатами. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в своей речи, которая была посвящена ядерной бомбардировке Хиросимы, не стал упоминать США.


«Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать. Этих рычагов становится все меньше и меньше», - цитирует РИА Новости Сэйр.

По ее словам, лидеры многих стран, особенно африканских, уже поняли это, и перестали вести себя трусливо.

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#сша
#страх
#оон
#новости
#трагедия
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Сенатор США Баррассо: решение Байдена по индейским землям идет на пользу РФ
09 августа 2023, 07:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо считает, что решение действующего президента США Джо Байдена сделать национальным памятником земли Аризоны, где находится место рождения уран, пойдет на пользу России, при этом навредит Штатам.
«Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. В настоящее время мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим», - приводятся слова Баррассо на сайте сената.

Он напомнил, что ранее сенат США хотел увеличить производство урана, чтобы перестать зависеть от России. По его словам, сейчас не самое лучшее время для Штатов, чтобы блокировать доступ к ресурсам.

Напомним, 8 августа Байден объявил земли в районе парка Большой каньон национальным памятником. Отмечается, что такое решение делает невозможной добычу урана в тех местах.

При этом сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль заявил, что руководство Украины является «командой младших школьников», у которой нет никаких шансов победить Россию.

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#сша
#президент
#производство
#байден
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Посол Антонов: США пытаются уйти от ответственности за срыв договоренностей по зерновой сделке
09 августа 2023, 06:19

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Администрация США проводит целенаправленную информкампанию, направленную на то, чтобы избежать ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, слова которого приводит Telegram-канал российской дипмиссии.
«Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить Российскую Федерацию вернуться в зерновую сделку, являются частью информкампании по искажению реального положения дел», — заявил посол.

Тем не менее, Анатолий Антонов отметил, что Москва оставляет дверь для реализации черноморской инициативы открытой. Для этого, по его словам, Вашингтону и его союзникам нужно, по большому счету, лишь одно: «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки».

Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.

Как отметил российский президент Владимир Путин, ни одно из условий РФ по зерновой сделке так и не выполнили. В первую очередь это касается вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, а также прекращения препятствий для безвозмездных поставок Россией минеральных удобрений африканским странам. В этих условиях очередное продление зерновой сделки, окончательно утратившей свое гуманитарное предназначение, потеряло всякий смысл.

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#сша
#россия
#посол
#зерновая сделка
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NYT: Объединенные Арабские Эмираты все активнее сотрудничают с РФ и Китаем
09 августа 2023, 05:52

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Объединенные Арабские Эмираты все активнее в своей внешней политике сотрудничают с Россией и Китаем. Об этом пишет газета The New York Times.
Издание отмечает, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян — глава ОАЭ и ключевой союзник Вашингтона, вот уже два раза за минувший год приезжал в Россию для встреч с президентом Владимиром Путиным. А военно-воздушные силы ОАЭ и Китая уже в скором времени планируют провести первые в истории совместные учения.

«Саудовская Аравия и ОАЭ, признавая многополярный мировой порядок, выстраивают свою политику в соответствии с интересами России и Китая, бросая вызов интересам США. По мере развития националистических проектов они будут оказывать существенное влияние на Ближний Восток и внешнюю политику США», — говорит политолог Джон Хоффман.

New York Times констатирует, что Соединённым Штатам не удалось убедить Эмираты присоединиться к внешнеполитическому курсу вашингтонской администрации в том, что касается ограничения военных связей с Китаем и «изоляции» России.

По словам обозревателя, причиной разлада стала ядерная сделка, которую США заключили с Ираном за спиной ОАЭ. После Госдепартамент Штатов ввел ограничения на поставки техники в Эмираты.

Бланк подчеркнул, что после этих событий ОАЭ осознали, что «дружить» с США совершенно невыгодно, и потому стали постепенно разворачиваться к РФ и КНР.

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#китай
#россия
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Мексика не намерена вступать в БРИКС
09 августа 2023, 04:25

Фото: iStock/rarrarorro

Мексика не будет вступать в БРИКС «по геополитическим и экономическим причинам», однако приветствует участие в организации других стран. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Мексиканский лидер отметил, что официальный Мехико собирается и дальше укреплять «союз Северной Америки и всей Америки по причинам соседства», а также экономическим и геополитическим причинам.


Лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе пресс-брифинга в понедельник, 7 августа. В имх числе оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях. Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников.

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#политика
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Минобороны подтвердило факт сбития двух беспилотников на подлёте к Москве
09 августа 2023, 04:04

Фото: iStock/vladj55

Министерство обороны РФ заявило о пресечении попытки Киева устроить террористическую атаку беспилотниками, в результате которой оба дрона оказались сбиты силами российской ПВО.
По информации военного ведомства, «в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО сбила два боевых беспилотника, летевших на Москву. Один дрон сбили в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе. 

Атаки БПЛА по Москве происходят всё чаще. В офисе Зеленского сообщили, что их будет ещё больше, чтобы Москва привыкала к войне, которая скоро перейдёт на её территорию, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.


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#дрон
#беспилотник
#минобороны рф
#москва
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Американский сенатор назвал власти Украины «командой младших школьников»
09 августа 2023, 03:41

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyev

Руководство Украины является «командой младших школьников», у которой нет никаких шансов победить Россию, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль.
«Я встречался на Украине с президентом Зеленским за три месяца до того, как это началось <...> Но в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть», — отметил Табервилль, добавив, что в Вашингтоне команда Байдена совсем не понимает сути и причин украинского конфликта.

Это заявление конгрессмен сделал, комментируя результаты опроса американцев телеканалом CNN касательно необходимости поддержки Украины. Согласно этому опросу, 55% жителей США выступают против одобрения Конгрессом дополнительного финансирования Киеву.

При этом, 63% участников опроса заявили, что их страна должна собирать разведданные, 53% выступили за помощь в подготовке украинских военных, 43% заявили о поставках вооружения, а 17% – о необходимости участия американских военных в боевых действиях в зоне СВО.

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#сша
#военная помощь
#украина
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Экс-советник Пентагона: Мир на Украине станет признанием поражения США
09 августа 2023, 02:42

Фото: iStock/sb2010

Вашингтон пока не рассматривает всерьёз возможность обсуждения мирного соглашения между Киевом и Москвой, поскольку заключение мира будет означать признание поражения Соединенных Штатов в их противоборстве с Россией. Так заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор.
«Переговоры станут признанием поражения. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — отсталая страна, которую нужно уничтожить. <…> Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет», — заявил Макгрегор в ходе своего интервью на YouTube-канале  Judging Freedom.
Москва не раз заявляла, что готова к переговорам с Украиной, но киевские власти запретили их на законодательном уровне.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов ранее объяснил, почему Зеленский и украинская верхушка боятся прекращения конфликта. По словам депутата, прекращение конфликта или его «заморозка» грозят Зеленскому и всему киевскому руководству личным крахом.

В свою очередь, Россия по-прежнему готова пойти на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, и ответить на серьезные предложения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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#дуглас макгрегор
#россия
#украина
#сша
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Кадыров заявил, что власти Чечни помогут восстановить инфраструктуру Мариуполя
09 августа 2023, 00:09

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что власти Мариуполя готовы воспользоваться опытом республики и ее столицы Грозного при восстановлении разрушенной городской инфраструктуры. Ранее стало известно о том, что Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами.
«Наша практика быстрого и качественного восстановления комфортной и красивой городской среды окажет существенную поддержку местным властям», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение  подписали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Города будут развивать связи в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и других сфер.

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли 8 августа заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей. Глава государства обратил внимание на трудолюбие работников, которые продолжали строительные работы даже после того, как стемнело.

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Стало известно, за какое время восстановят Мариуполь

#рамзан кадыров
#днр
#чечня
#строительство
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