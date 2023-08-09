Блинкен переговорил по телефону с отстраненным президентом Нигера Базумом

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Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом, а также призвал мятежников немедленно освободить лидера страны вместе с семьёй.
«Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения нынешнего конституционного кризиса», - написал Блинкен в своей соцсети.
Он также подчеркнул, что США выступают за немедленное освобождение Базума вместе с семьёй.
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