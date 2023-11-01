Блинкен пообещал Кулебе, что США продолжат помогать Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что американская поддержка Киева останется неизменной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американский госдепартамент.
«Они обсудили последние события на поле боя и третью встречу стран в Валлетте, Мальта, для формирования глобального консенсуса в поддержку устойчивого, основанного на принципах мира на Украине», — цитирует агентство текст пресс-релиза.
Госсекретарь подтвердил приверженность Вашингтона территориальной целостности и суверенитету Украины, а также готовность Соединённых Штатов оказывать Киеву необходимую поддержку.
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