Блинкен попросил премьера Катара смягчить риторику «Аль-Джазиры», пишут СМИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Катара с просьбой повлиять на телеканал «Аль-Джазира» с тем, чтобы тот «смягчил риторику» относительно палестино-израильского конфликта, передает канал Axios.
Сообщается, что в администрации США обеспокоены тем, что израильско-палестинский конфликт может получить более масштабное развитие из-за «неоднозначных» трактовок «Аль-Джазиры». По информации портала, телеканал «Аль-Джазира» напрямую финансируется властями Катара, однако сам утверждает, что работает независимо.
Блинкен утверждает, что репортажи «Аль-Джазира» регулярно занимаются подстрекательством в отношении Израиля.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Блинкен утверждает, что репортажи «Аль-Джазира» регулярно занимаются подстрекательством в отношении Израиля.
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Екатерина Коршунова