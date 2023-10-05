Блинкен пошутил, что «русские друзья» прервали его выступление в Техасе

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил о том, что его выступление в университете Техаса было прервано «русскими друзьями», причем как раз в момент, когда речь зашла об Украине. Об этом пишет РБК.
«Возможно, нас прервали русские друзья. Рад знать, что национальная система оповещений работает», — сказал Блинкен во время выступления в Остине (штат Техас) после того, как посреди его речи внезапно зазвучал сигнал тревоги.На самом деле, как поясняет РБК,это было связано с тем, что в разных городах США какраз в это время проходила общенациональная проверка систем оповещения. Точно такая же прошла и в России накануне, 4 октября.
Ранее в ходе своего выступления в Университете Райса американский госсекретарь заявил, что стремление избежать прямого конфликта России и США из-за событий на Украине с самого начала являлось одной из «путеводных звёзд» президента Джо Байдена.
Энтони Блинкен ещё раз подчеркнул, что самый надёжный, по мнению американской администрации, путь прекращения украинского конфликта — это укрепление военных позиций Украины, поскольку из-за действий России, якобы исходящей из желания «продержаться дольше Запада», какой-либо значимый дипломатический прорыв между двумя странами сейчас невозможен.
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