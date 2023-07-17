Блинкен пожаловался западным союзникам на позицию Лаврова

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Госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался своим союзникам из государств Запада на то, что глава МИД РФ Сергей Лавров не дал ни одного намека, который бы говорил об изменении позиции российской стороны по украинскому вопросу.
«В отличие от Штатов и остальных стран, он сосредоточен лишь на негативном контексте, продвигая такую же повестку и приписывая Америке любую проблему», - подытожил Блинкен.
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