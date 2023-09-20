Блинкен позвонил Алиеву с призывом прекратить военные действия в Карабахе

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призывая к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Эту информацию сообщило Министерство иностранных дел США в официальном пресс-релизе, сообщает РИА Новости.
Ранее Азербайджан объявил о начале ограниченных антитеррористических операций в Нагорном Карабахе с целью «разоружения и вывода вооруженных формирований Армении» с указанных территорий. Кроме того, Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для Армении.
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Артем Кузьмин