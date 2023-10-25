Блинкен предупредил о «быстром и решительном» ответе США в случае атаки Ирана

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Если Иран атакует американский персонал на Ближнем Востоке или «где бы то ни было», то Соединённые Штаты отреагируют быстро и решительно. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН., посвящённом конфликту Израиля и Палестины.
«США не стремятся к конфликту с Ираном, мы не хотим разрастания этой войны. Однако если Иран или те, через которых он действует, атакуют персонал США где бы то ни было, то мы будем защищать своих людей, мы будем защищать свою безопасность. Быстро и решительно. Не заблуждайтесь на этот счет», — сказал шеф американской дипломатии.Госсекретарь также призвал Иран и его сторонников не открывать второй фронт против Израиля. Донести этот призыв до Тегерана Блинкен попросил всех членов Совета Безопасности ООН.
Тем не менее, США предупредили Иран о возможном применении силы при необходимости в новом ближневосточном конфликте. Вашингтон сообщил Тегерану о серьезности своих намерений по неофициальным каналам через третьи страны.
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Артем Путинцев