Блинкен предупредил о «быстром и решительном» ответе США в случае атаки Ирана

Если Иран атакует американский персонал на Ближнем Востоке или «где бы то ни было», то Соединённые Штаты отреагируют быстро и решительно. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН., посвящённом конфликту Израиля и Палестины.