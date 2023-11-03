Блинкен предупредил о последствиях открытия второго фронта против Израиля

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Ливан, «Хезболла» и Иран от попыток открыть «второй или третий фронт» против Израиля. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Тель-Авиве, где он находится с визитом.
Блинкен отметил, что США не допустят открытия второго или третьего фронта в этом конфликте, что является четкой позицией Вашингтона. По его словам, будут предприняты необходимые шаги для ответа на агрессию.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль 3 ноября призовет израильский кабмин согласиться на серию пауз в военных операциях в секторе Газа, чтобы обеспечить условия для освобождения пленных и доставки гумпомощи.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль 3 ноября призовет израильский кабмин согласиться на серию пауз в военных операциях в секторе Газа, чтобы обеспечить условия для освобождения пленных и доставки гумпомощи.
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Екатерина Коршунова