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Блинкен предупредил о последствиях открытия второго фронта против Израиля

Блинкен предостерег Ливан, «Хезболлу» и Иран от второго фронта против Израиля
03 ноября 2023, 17:25
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Ливан, «Хезболла» и Иран от попыток открыть «второй или третий фронт» против Израиля. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Тель-Авиве, где он находится с визитом.
Блинкен отметил, что США не допустят открытия второго или третьего фронта в этом конфликте, что является четкой ​позицией Вашингтона. По его словам, будут предприняты необходимые шаги для ответа на агрессию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль 3 ноября призовет израильский кабмин согласиться на серию пауз в военных операциях в секторе Газа, чтобы обеспечить условия для освобождения пленных и доставки гумпомощи.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#блинкен
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Генсек «Хезболлы»: скорость поддержки США показала провал и слабость Израиля
03 ноября 2023, 17:49

Фото: iStock/goglik8

Генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что скорость поддержки Израиля со стороны США показала слабость и провал Израиля. Об этом Насрулла сообщил в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что США не допустят открытия второго или третьего фронта в этом конфликте, что является четкой позицией Вашингтона. По его словам, будут предприняты необходимые шаги для ответа на агрессию.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#израиль
#армия
#министр
#блинкен
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Путин: Попытка США руками Киева организовать еврейский погром в РФ — свинство
03 ноября 2023, 17:42

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин назвал «невероятным свинством» попытки Запада при помощи Украины организовать на территории России еврейские погромы. Такое заявление российский лидер сделал во время своего выступления на встрече с новым составом Общественной палаты РФ,
Он выразил удивление позицией западных политиков, которые публично заявляют о безоговорочной поддержке евреев Израиля, а сами тем временем руками своей украинской агентуры пытаются организовать в России еврейские погромы. По мнению Путина это даже нельзя назвать двойными стандартами. Такое поведение является откровенным свинством, сказал он.

Глава российского государства отметил, что для позиции западных политиков трудно подобрать какое-то однозначное определение. Они явно отличаются извращенным сознанием, сказал президент. Они всегда преследуют исключительно собственные цели, игнорируя интересы других государств. Конечной целью Запада является борьба с Россией и ее ослабление при помощи раскачки ситуации внутри страны. Путин подчеркнул, что в таком многонациональном государстве, как Россия, это недопустимо.

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#россия
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#путин
#украина
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Путин: не было бы и мысли о возврате Крыма, если бы к русским относились нормально
03 ноября 2023, 17:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы на Украине нормально относились к русским людям, их языку и культуре, то Россия бы не стала возвращать полуостров в свой состав. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Российский лидер отметил, что если бы у России и Украины складывались нормальные отношения, то действия, которые связаны с Крымом не были бы предприняты. 

Ранее глава государства сообщил, что Россия не могла не встать на защиту людей сначала в Крыму, а потом в Донбассе и в Новороссии. Россию просто поставили перед выбором, в рамках которого нельзя было совершить другой шаг.

Напомним, Путин проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#рф
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«Еще приползут»: Лукашенко заявил, что Европа осознает необходимость связи с РФ и РБ
Лукашенко: Рано или поздно Европа осознает необходимость сотрудничать с Россией
03 ноября 2023, 17:03

Фото: kremlin.ru

Европа осознает необходимость сотрудничество с Россией и Белоруссией, об этом заявил глава РБ Александр Лукашенко, его цитирует «Беларусь сегодня».
«Европу сегодня на части рвут американцы как хотят. А она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано - кредиты, собственность и прочее», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

К тому же, по словам белорусского лидера, западные политики совсем не думают о гражданах стран, которыми они управляют. Отсидев свои сроки, они просто уходят, не решив ни одной важной проблемы. Также сейчас готовится «смотаться» с Украины Владимир Зеленский. 

В завершении Лукашенко отметил, что Европа вскоре «приползет» к Белоруссии и к России.

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#европа
#александр лукашенко
#россия
#белоруссия
#сотрудничество
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Депутат Белик назвал призывы Арестовича* к переговорам с РФ предвыборной уловкой
03 ноября 2023, 16:59

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик допустил, что призывы на Украине экс-советника офиса президента Алексея Арестовича* к мирным переговорам с Россией могут быть просто предвыборной уловкой.
«Презентовать политическую программу – это одно, а в реальности затем выполнять её пункты – совсем другое. Что касается призыва Арестовича* о переходе к мирным переговорам с Россией – не факт, что это не очередная предвыборная уловка, а то, что будет осуществлено. Чего стоят обещания украинских политиков, все прекрасно видят», — прокомментирвоал ситуацию в беседе с Газета.ру Белик.

Он также высказал мнение о том, что желание Арестовича* участвовать в выборах президента Украины являются попыткой привлечсь к себе внимание. Кроме того, Белик высказал уверенность в том, что выборы уркаинского лидера в следующем году не состоятся.

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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#выборы
#уголовное зеленский
#арестович
#украина
#политика
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Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
03 ноября 2023, 16:44

Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин объяснил, зачем Россия начала спецоперацию на Украине.
«У нас не было другого выбора, на нас уже напали», - прокомментировал ситуацию российский лидер на встрече с членами Общественной палаты России по экономике.

Напомним, 24 февраля 2022 года глава РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ​1,5 года спустя, России уже удалось вернуть себе Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области, а также освободить от нацистского гнёта киевского режима всех живущих там граждан.

В настоящий момент российские войска продолжают успешно продвигаться вперед и занимать все более выгодные позиции на полях специальной военной операции.

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#владимир путин
#россия
#сво
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Путин назвал противника России на Украине специалистом по художественному свисту
03 ноября 2023, 16:41

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что наш противник в украинском конфликте большой специалист по художественному свисту. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Ранее глава российского государства заявил, что США задумали на Украине смену элит из-за проблем с коррупцией. Путин отметил, что такой коррупции как на Украине нет в мире. Российский лидер также  сообщил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии.

Напомним, Путин проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#сша
#россия
#крым
#встреча
#путин
#рф
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Путин заявил, что Россия должна была защитить Крым и Донбасс
03 ноября 2023, 16:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не могла не встать на защиту людей сначала в Крыму, а потом в Донбассе и в Новороссии. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам главы государства, Россию просто поставили перед выбором, в рамках которого нельзя было совершить другой шаг.

Ранее российский лидер сообщил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии. Путин также отметил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым.

Напомним, Путин проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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Путин отметил, что на переломных этапах единство россиян было ключевым
#россия
#ценности
#язык
#встреча
#лидер
#путин
#рф
#крым
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Украина молит Европу не бросать ее «на произвол судьбы»
Politico: Украинские политики призывают Европу не бросать их на произвол судьбы
03 ноября 2023, 16:24

Фото: iStock/JARAMA

Украинские чиновники просят своих европейских коллег не бросать Киев и продолжать его поддерживать, об этом пишет Politico.
«Высокопоставленные украинские политики призвали Европу не бросать их страну на произвол судьбы после того, как премьер-министр Италии во время телефонного разговора с пранкерами нечаянно проговорилась, что лидеры континента начинают уставать от вооруженного конфликта, особенно после неубедительного контрнаступления ВСУ», - прокомментировал ситуацию автор статьи.

Напомним, ранее известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили премьер-министру Италии Джордже Мелони, представившись высокопоставленным африканским политиком. В разговоре с блогерами Малони призналась, что Вооруженные силы Украины не добились совершенно никаких успехов за пять месяцев своего контрнаступления. 

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