Блинкен приехал в Киев с официальным визитом

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Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
«В Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен», - говорится в сообщении агентства.
При этом украинское издание «Страна.ua» сообщает, что в центре Киева перекрыто движение для автомобилей. Также уточняется, что официального подтверждения приезда Блинкена в Киев не было. Также визит заранее не анонсировался.
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