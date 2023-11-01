Блинкен призвал Израиль минимизировать ущерб для мирных жителей Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Израиля Ицхакоа Герцога при проведении военной операции в секторе Газа минимизировать ущерб для гражданского населения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американский госдепартамент.
«Госсекретарь подтвердил поддержку со стороны США права Израиля защищаться от терроризма в соответствии с нормами международного гуманитарного права и подчеркнул необходимость принять реализуемые меры, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей», — цитирует агентство текст пресс-релиза.
Также Блинкен и Герцог, лишенный реальных полномочий, обсудили обеспечение безопасности граждан США в Израиле, в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, недопущение разрастания конфликта, работу над освобождением заложников и наращивание гуманитарного содействия жителям сектора Газа.
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