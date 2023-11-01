Блинкен рассказал, кто должен управлять сектором Газа

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что лучшим вариантом для сектора Газа была бы Палестинская национальная администрация. Об этом пишет РИА Новости.
«Наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность в секторе Газы», — цитирует агентство слова Блинкена в ходе слушаний в комитете сената.
Он подчеркнул, что позволить Израилю или ХАМАС управлять сектором Газа — совершенно недопустимый вариант.
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Диана Аванесян