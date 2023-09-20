Блинкен: Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине

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Госсекретарь США Энтони Бликен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россия из-за украинского конфликта оказалась в «мире боли», а США будут работать над сближением с КНДР и Ираном.
«Россия оказалась в мире боли в результате действий, которые предпринял Владимир Путин. В военном, экономическом и дипломатическом отношениях она в гораздо худшем положении, чем была до конфликта на Украине», — сказал американский политик.
Он добавил, что активизация контактов РФ с Северной Кореей и Ираном является признаком «отчаяния», а Вашингтон в свою очередь всеми силами пытается это сорвать или расстроить там, где возможно.
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Диана Аванесян