Блинкен: США глубоко обеспокоены в связи с отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» из-за отзыва со стороны РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Слова Блинкена приводит госдеп США.
«Действия РФ лишь подорвут доверие к международному режиму контроля над вооружениями», — пояснил Блинкен.
Ранее старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди заявил, что Вашингтон считает отзыв РФ ратификации ДВЗЯИ шагом в неверном направлении.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.
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Екатерина Коршунова