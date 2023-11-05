Блинкен: США готовы помочь в создании палестинского государства

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой заявил, что Вашингтон готов оказывать помощь в создании палестинского государства. Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента США.
Блинкен отметил, что страна придерживается позиции обеспечения и палестинцев, и израильтян равной защитой достоинства и безопасности. И добавил, что США готовы оказывать помощь в создании палестинского государства.
Также во время встречи с Аббасом Блинкен подчеркнул необходимость продолжения отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. И дал понять, что США не поддерживают насильственное перемещение палестинцев в другие районы.
Кроме того, представители двух стран обсудили пути восстановления стабильности и порядка на Западном берегу реки Иордан. Они отметили необходимость устранения насильственного отношения экстремистов к палестинцам, а также привлечение всех виновных к ответственности.
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Также во время встречи с Аббасом Блинкен подчеркнул необходимость продолжения отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. И дал понять, что США не поддерживают насильственное перемещение палестинцев в другие районы.
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Анастасия Чинкова