Блинкен: США намерены помочь российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США «продолжат» содействовать экспорту продовольствия, в том числе из России, если страна вернется в зерновую сделку. Об этом Блинкен сообщил журналистам.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия готова вернуться к зерновой сделке только после того, как будут выполнены ее условия, касающиеся РФ, что до сих пор сделано не было. Он подчеркнул, что российские условия так и не были выполнены.
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Екатерина Коршунова