Блинкен: США обсудят с Израилем конкретные шаги для уменьшения жертв в Газе

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Соединенные Штаты намерены обсудить с Израилем конкретные шаги, направленные на уменьшение числа жертв среди мирного населения в секторе Газа, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.
«Мы будем обсуждать конкретные шаги, которые могут и должны быть сделаны для минимизации вреда мужчинам, женщинам и детям в Газе», - прокомментировал ситуацию Блинкен по прибытии в Израиль.
Он также отметил, что пока не готов раскрыть детали предстоящих переговоров с властями Израиля.
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Евгения Парфентьева