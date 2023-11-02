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Блинкен: США обсудят с Израилем конкретные шаги для уменьшения жертв в Газе

02 ноября 2023, 20:26
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Соединенные Штаты намерены обсудить с Израилем конкретные шаги, направленные на уменьшение числа жертв среди мирного населения в секторе Газа, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.
«Мы будем обсуждать конкретные шаги, которые могут и должны быть сделаны для минимизации вреда мужчинам, женщинам и детям в Газе», - прокомментировал ситуацию Блинкен по прибытии в Израиль.

Он также отметил, что пока не готов раскрыть детали предстоящих переговоров с властями Израиля.


После смертоносного удара по лагерю беженцев Джебалия в Газе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что целью израильских сил не является преднамеренное лишение жизни невинных гражданских лиц. По его словам Израиль, напротив, пытается свести эти потери к минимуму.

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#израиль
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#сектор газа
#сша
#погибшие
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В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания
Совет нацбезопасности: США не планируют проводить ядерные испытания
02 ноября 2023, 21:01

Фото: iStock/RomoloTavani

Старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди заявил, что США не планируют проводить ядерные испытания. Об этом Вадди сообщил в интервью газете «Коммерсант».
По его словам, Вашингтон считает отзыв РФ ратификации ДВЗЯИ шагом в неверном направлении.

«Мы вновь заявили о своей решительной поддержке ДВЗЯИ и его вступления в силу, а также сохраняем приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью», — пояснил Вадди.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сообщается, что документ создает правовую основу для отзыва РФ ратификационной грамоты, однако не предполагает выхода государства из ДВЗЯИ.

ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.

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#послание
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Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить договор о ненападении
02 ноября 2023, 20:47

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Советник верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Mehr.
По словам Сафави, заключение договора о ненападении между членами ШОС необходимо для реализации совместной безопасности и прочного мира. Он добавил, что вооруженным силам Ирана и Китая следует достичь единого понимания угроз и общих интересов.

Напомним, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В ее состав входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. К странам-наблюдателям относятся Афганистан и Монголия. 

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#россия
#израиль
#казахстан
#китай
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#узбекистан
#иран
#пакистан
#шос
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СМИ: США призовут Израиль согласиться на паузы в военных операциях в Газе
NYT: США призовут Израиль согласиться на серию пауз в военных операциях в Газе
02 ноября 2023, 20:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль 3 ноября призовет израильский кабмин согласиться на серию пауз в военных операциях в секторе Газа, чтобы обеспечить условия для освобождения пленных и доставки гумпомощи. Об этом сообщает New York Times.
По мнению чиновников, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, склонен к принятию идеи гуманитарных пауз. Сообщается, что Тель-Авив призывают к паузам с временными и географическими рамками.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен со 2 по 10 ноября 2023 года посетит Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.  Кроме того, Блинкен обсудит усилия Вашингтона по обеспечению безопасности американских граждан, освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

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#сша
#помощь
#израиль
#блинкен
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Глава Дагестана Меликов отказался прощать виновных в беспорядках в аэропорту
02 ноября 2023, 19:52

Фото: kremlin.ru

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что не считает правильным прощать виновных в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом он сказал на конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан».
Ранее чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов обратился к властям Дагестана с просьбой помиловать задержанных участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. К нему присоединился и бывший чемпион UFC, непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов.

«Хочу еще раз сказать об ответственности. Мне говорят: давайте мы всех сегодня простим, а в следующий раз накажем строже. А они в следующей раз что должны сделать, чтоб мы их строже наказали? Они должны кого-то убить? Они должны кого-то растерзать? Они должны что-то сжечь, чтоб мы их строже наказали? Тот, кто виноват, должен нести ответственность», - прокомментировал ситуацию Меликов. 

Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. В результате серьезно пострадала инфраструктура аэропорта, несколько человек оказались в больнице, двое из которых - в тяжелом ​состоянии.

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#дагестан
#протесты
#аэропорт
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Медведев: Польша может вступить в военный конфликт с Россией и Белоруссией
02 ноября 2023, 19:12

Фото: kremlin.ru

Польское присутствие на Украине, а также наращивание военного присутствия на границах может привести к прямому столкновению польши с Россией и Белоруссией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».
«Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией», - прокомментировал ситуацию Медведев. 

Политик также отметил, что необдуманные действия Варшавы, с поддержкой коллег из Североатлантического альянса, могут привести к еще более масштабной катастрофе. В таком случае, по словам Медведева, Польша может сыграть роль «гиены Европы» и развязать третью мировую войну.

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#столкновение
#польша
#дмитрий россия
#белоруссия
#война
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Конгресс: США не будут рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины
Шумер: сенат США не будет рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины
02 ноября 2023, 19:06

Фото: iStock/rarrarorro

Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина. Об этом Шумер сообщил, выступая на рабочей сессии в Сенате.
Шумер отметил, что сенат США планирует взамен представить собственную двухпартийную инициативу, которая включает в себя «помощь для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы».

Ранее сообщалось, что в палату представителей конгресса США был внесен законопроект, который предусматривает предоставление экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов отдельно от других запросов американского президента Джо Байдена по финансированию военной поддержки Украины, Тайваня и других расходных статей.

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#сша
#помощь
#законопроект
#отношения
#израиль
#украина
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NK: Япония рискует потерять важные ресурсы из-за санкций против России
02 ноября 2023, 18:52

Фото: iStock/blew_i

Япония может потерять важные ресурсы из-за антироссийский санкций, об этом пишет профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи в статье для Nihon Keizai.
«Разработка ресурсов — это одна из главных энергетических проблем. Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос. С момента введения санкций в эти проекты по разработке ресурсов вошли страны, не участвующие в ограничениях», - прокомментировал ситуацию профессор. 

По его словам, японский автомобильный рынок уже понёс серьезные убытки, когда из-за санкций потерял одного из своих главных покупателей - Россию. Если Япония также решит приостановить своё участие в проекте по добыче природного газа «Сахалин-2», то это окажет ещё более сильное влияние на экономику страны.

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#рынок
#япония
#проекты
#разработка
#сахалин
#газ
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В ЦАХАЛ сообщили, что военные уже несколько дней действуют в секторе Газа
02 ноября 2023, 18:52

Фото: iStock/e-crow

В Минобороны Израиля заявляют, что войска ЦАХАЛ уже в городе Газа.
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви сообщает, что бойцы ЦАХАЛ действуют в городе Газа несколько дней. Военные окружают его с разных направлений. По его словам, Израиль продвинулся к важному этапу войны.

«Силы находятся в самом сердце северной части сектора Газа и уже несколько дней действуют в городе Газа, окружают его с нескольких направлений и углубляют (наземные маневры) и добиваются успехов», - заявил Халеви на пресс-конференции.
По его словам, израильская армия задействовала менее половины ВВС Израиля. ЦАХАЛ готов к атаке и других фронтов, «если потребуется».

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы противотанковых подразделений палестинского движения ХАМАС Мухаммада Асара в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
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Медведев назвал причину, по которой Польша может ввести войска на Украину
Медведев: геополитическая корысть может толкнуть Польшу к вводу войск на Украину
02 ноября 2023, 18:41

Фото: iStock/ValleraTo

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины. Об этом Медведев написал в статье для «Российской газеты».
По мнению зампреда Совбеза РФ, Украину используют в качестве разменной монеты в геополитической игре против нашей страны. Медведев отметил, что Польша призывает Украину к максимальному сближению с западными союзниками и продолжению конфликта с РФ.

«Несмотря на лицемерные заявления Варшавы, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими», — заключил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Украина войдёт в НАТО только, когда частями будет в составе Польши, Румынии и Венгрии.

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Медведев заявил, что Украина войдёт в НАТО только в составе Польши
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