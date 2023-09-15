Блинкен: США оставляют за Украиной выбор целей для передаваемого ей оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет Киев к применению передаваемых вооружений для ударов вне ее границ, однако оставляет выбор целей за ней. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне.