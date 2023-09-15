Блинкен: США оставляют за Украиной выбор целей для передаваемого ей оружия

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет Киев к применению передаваемых вооружений для ударов вне ее границ, однако оставляет выбор целей за ней. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне.
Напомним, ранее госсекретарь США заявил, что киевские власти согласятся на мирные переговоры в случае, если с инициативой их проведения выступит Москва. Однако он не заметил пока никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента России Владимира Путина. Госсекретарь добавил, что если российские власти выступят с инициативой переговоров, то Украина пойдет на это, а следом и США, потому что все уже устали от войны.
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Екатерина Коршунова