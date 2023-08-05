Блинкен: США приостановят часть экономической помощи Нигеру после мятежа

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Соединённые Штаты приостанавливают финансирование ряда зарубежных программ помощи, связанных с Нигером, после произошедшего в этой африканской стране военного мятежа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», — заявил он.При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что предоставление гуманитарной и продовольственной помощи Нигеру продолжится.
Агентство Франс-Пресс со ссылкой на коммюнике нынешних властей сообщило, что правящий совет мятежников Нигера — Национальный совет спасения родины — объявил о прекращении полномочий четырех послов республики (во Франции, США, Нигерии и Того), а также подчеркнул, что незамедлительно ответит на любую агрессию со стороны ЭКОВАС.
AFP: Нигерийские мятежники денонсировали военные соглашения с Францией
Накануне свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в статье для газеты The Washington Post обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. По словам Базума, успех мятежников приведет к катастрофическим последствиям далеко за границами Нигера.
Читайте также:
Страны Западной Африки заявили о плане вторжения в Нигер
AFP: Нигерийские мятежники денонсировали военные соглашения с Францией
Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США и международному сообществу
Артем Путинцев