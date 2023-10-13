Блинкен: США работают над созданием зон безопасности в секторе Газа

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В настоящий момент Соединенные Штаты работают над созданием зон безопасности в секторе Газа, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«США вместе с ведущими гуманитарными организациями работают над созданием зон безопасности в секторе Газа», - прокомментировал ситуацию Блинкен.
Ранее международная телерадиокомпания Al-Jazeera сообщила, что два ее сотрудника пострадали на юге Ливана. Журналисты получили ранения во время израильского обстрела приграничной территории.
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Евгения Парфентьева