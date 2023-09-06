Блинкен: США увидели прогресс в украинском контрнаступлении

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое критикуют западные СМИ, а в России называют провальным. Об этом он рассказал в рамках своей поездки в Киев на выступлении у украинском МИД.
«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе», - заявил Блинкен.
По его словам, Украина должна быть способна обеспечивать сильный сдерживающий фактор и обладать достаточными оборонными способностями.
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Элина Позднякова