Блинкен: США внимательно следят за развитием ситуации в России

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«У нас пока нет всей полноты информации. Слишком рано с уверенностью утверждать о том, к чему это приведет», - прокомментировал мятеж Пригожина Блинкен.
Напомним, американское издание The Washington Post, со ссылкой на чиновника из США, заявило, что разведывательные службы страны узнали о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще две недели назад. Как отметили в WP, администрация Байдена знала о планах Пригожина, однако, точный характер восстания им не был известен.
Ранее «Радио 1» сообщало, как американский журналист Стивен Бланк написал в издании The Hill, что Соединенные Штаты Америки никак не могут помириться с ближайшим союзником – Объединенными Арабскими Эмиратами..