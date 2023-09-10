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Блинкен выразил надежду, что Starlink продолжит работать на Украине

10 сентября 2023, 19:14
Фото: iStock/AdrianHancu

Фото: iStock/AdrianHancu

В правительстве США надеются, что Илон Маск продолжит предоставлять Украине услуги спутников Starlink в полном объёме. Об этом в эфире телеканала CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он отметил, что Starlink остаётся важнейшим средством связи для украинцев, в том числе и на фронте.

При этом, Блинкен не стал комментировать сообщения о том, что Маск якобы обсуждал предоставление Украине услуг спутников Starlink с Россией. Такие слухи распространились после того, как американский предприниматель сорвал атаку Киева на российский флот. Причиной этого стали опасения Маска, что атака Украины приведёт к ядерному ответу России.


Несмотря на отказ комментировать действия Маска, Блинкен отметил, что США должны учитывать реакцию России на любые действия как самого государства, так и других стран, в том числе, и Украины.

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Депутат Майданов: практика ДЭГ со временем может стать основной
10 сентября 2023, 19:34

Фото: Мособлизбирком

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов не исключил, что практика дистанционного электронного голосования со временем станет основной.
«Я уверен, что электронное голосование – хороший путь для молодёжи, потому что молодёжь не проникнута советскими традициями, как мы. Всегда удобно зайти, заполнить необходимые графы и поставить галочку напротив своего кандидата. Думаю, что эта практика через какое-то время станет основной, потому что мы живём в ХХI веке, и это просто удобно», – сказал Майданов
С другой стороны, продолжил он, поход на выборы – это всегда праздник. 
 
«Сейчас не самое весёлое время, и не на всех избирательных участках играет музыка. Но когда мы шли с родителями на выборы, это были какие-то продуктовые точки, бутерброды, шашлыки, художественная самодеятельность. Даже ребёнком, идя на участок, я ощущал атмосферу праздника», – поделился Майданов. 
Сам он рассказал, что отдал свой голос на избирательном участке в Гимназии №14 в городе Одинцове.
 
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Булаев рассказал о внесении изменений в закон перед выборами президента
Зампред ЦИК Булаев: перед выборами президента возможны изменения в законе
10 сентября 2023, 19:34

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Перед выборами президента России в законодательство могут быть внесены изменения. Об этом в ходе «Ночи выборов» заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.
Он уточнил, что изменения могут быть внесены в закон о выборах президента. В настоящее время идёт работа над тщательным изучением документа, а также выявляются моменты, требующие актуализации.

Кроме того, Булаев подчеркнул, что избиратели ранее не могли дистанционно проголосовать на выборах президента. ЦИК проведёт необходимые работы, чтобы понять, возможно ли внедрение новых технологий в процесс голосования. 

Также замглавы ЦИК заявил об участии новых территорий России в президентских выборах 2024 года.

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#президент
#закон
#изменения
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Красноярский таможенник задержан за призывы к терроризму
10 сентября 2023, 19:29

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Таможенный инспектор в Красноярске призывал горожан вступать в ряды террористов. Он разбрасывал по городу листовки запрещенной организации. За этим занятием мужчину и застали сотрудники силовых структур.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 48-летний работал главным государственным инспектором Сибирской электронной таможни и жил в Красноярске. В августе этого года он в мессенджере связался с представителями террористического легиона «Свобода России»* и выразил готовность совершать диверсии и теракты на территории РФ.

Новые друзья дали ему первое задание: распространить по городу листовки с призывом вступать в их организацию. Виктор распечатал кучу бумажек и отправился выполнять поручение. Однако первое задание стало для него и последним: таможенник успел расклеить  всего семь листовок к тому моменту, как его задержали силовики.

Против неудавшегося агитатора  возбуждены уголовные дела по двум статьям —  «Публичные призывы к терактам» и «Участие в деятельности террористической организации». По совокупности ему может грозить до 25 лет колонии.

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* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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#рф
#террористы
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Явка на избирательных участках в Подмосковье к 18 часам превысила 54%
10 сентября 2023, 19:17

Фото: Мособлизбирком

К 18 часам явка избирателей на участках в Московской области составила более 54%, с помощью ДЭГ проголосовали 88%. Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Единый день голосования подходит к концу. Он не принёс нам неприятных сюрпризов, всё проходит штатно, серьёзных нарушений не зафиксировано. По состоянию на 18 часов на территории Московской области явка на избирательных участках составила 3 067 221 человек. Это 54,70%. Дистанционное электронное голосование использовали 391 888 человек, что составило 88,01% поданных на ДЭГ заявок», – сказал Берёзкин. 
Особых замечаний к работе Мособлизбиркома, по его словам, не было. Горячая линия работает в штатном режиме. 
 
В Московской области завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.

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Заслуженный артист России Денис Майданов проголосовал в Одинцове
10 сентября 2023, 18:52

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов проголосовал на выборах губернатора Московской области. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Майданов отдал свой голос на избирательном участке в Гимназии №14 в городе Одинцове.

Артист отметил, что каждый голос важен и влияет на развитие всего региона.

«Голос любого человека необходим, к какой бы профессии он не принадлежал и в каком бы социальном статусе не был», – подчеркнул Майданов.

Ранее сообщалось, что участие в выборах губернатора Подмосковья приняли фигурист Евгений Плющенко и его жена телеведущая Яна Рудковская. 

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#выборы
#голосование
#денис майданов
#подмосковье
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Блинкен: Киев пойдет на переговоры в случае такой инициативы со стороны Москвы
10 сентября 2023, 18:47

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В американской администрации полагают, что киевские власти согласятся на мирные переговоры в случае, если с инициативой их проведения выступит Москва. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Во время интервью телеканалу ABC американский политик заявил, что во время своего визита в Киев он увидел серьезный настрой украинцев возвращать свои территории. Что касается возможных переговоров, то, как выразился Блинкен, «для танго нужны двое», а он не заметил пока никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента России Владимира Путина.

Госсекретарь добавил, что если российские власти выступят с инициативой переговоров, то Украина пойдет на это, а следом и США, потому что все уже устали от войны. Но он также уточнил, что война должна закончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые будут подразумевать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Российская сторона ранее уже неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, основным препятствием для мирного урегулирования конфликта является то, что Зеленский своим указом законодательно запретил  ведение любых переговоров с Россией.

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Политик Косачёв: Декларация G20 говорит о провале намерений G7 против России
Вице-спикер Совфеда Косачёв: Запад не смог победить G20
10 сентября 2023, 18:29

Фото: iStock/Bet_Noire

Декларация по итогам саммита G20 говорит о провале антироссийских инициатив G7. Об этом в своём Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв.
Он отметил, что мировым державам, входящим в G20 уже «откровенно надоели» попытки Запада навязать своё мнение, а также свести все мировые проблемы к Украине. 

Косачёв напомнил, что по итогам прошлогоднего саммита, Россия не получила поддержки от лидеров «Большой двадцатки» за свои действия на Украине. В этому году наблюдается ровно противоположная ситуация.

Также, по его словам, лидеры G20 выразили желание рассматривать экономические вопросы, а не геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

Политик подчеркнул, что вступление в «двадцатку» Африканского союза ещё более усложнит попытки Запада навязывать исключительно свои темы.

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#сша
#украина
#саммит
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Депутат Мособлдумы Легков назвал организацию выборов идеальной
10 сентября 2023, 18:23

Фото: Мособлизбирком

Российский лыжник, олимпийский чемпион в 50-километровом марафоне, серебряный призёр в эстафете, депутат Мособлдумы Александр Легков принял участие в выборах на участке в Красноармейске.
«Мы не только сами голосуем, но ещё и объезжаем участки. Всё проходит в штатном режиме, люди идут, явка хорошая. Везде всё спокойно и тихо. Избиратели в хорошем настроении, они с удовольствием приходят голосовать. Для всех это праздник», – поделился Легков.
Он также побывал в Ситуационном центре штаба общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье и оценил его работу. 
«С моей точки зрения, всё идеально. Я очень рад, что в Московской области всё организовано на хорошем профессиональном уровне. Здесь видно всю нашу Московскую область, где как голосуют. Плюс здесь работают общественники, которые в очередь встают, чтобы проверит, везде ли всё хорошо. Есть люди, которые не уверены, что всё везде прозрачно. После этого их мнение меняется», – отметил депутат. 
В Московской области завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.
 
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#московская область
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#мособлдума
#спортсмены
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Муфтий Подмосковья Аббясов проголосовал на выборах из Соборной мечети Ногинска
10 сентября 2023, 17:54

Фото: Мособлизбирком

Глава Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов проголосовал выборах на рабочем месте – в Соборной мечети Ногинска. Он воспользовался системой дистанционного электронного голосования.
«Я приехал на работу, открыл компьютер и сделал выбор. Сегодня мы выбираем губернатора Московской области. Для нас это важно, потому что мы видим, какая большая работа проводится. Конечно, мы хотим, чтобы наше Подмосковье развивалось и дальше. В этом году у нас три дня голосования. В наши имамы, руководители мусульманских общин обратились в пятницу, праздничный для нас день к прихожанам, чтобы они проявили гражданскую активность и пошли на выборы», – сказал Аббясов.
ДЭГ в этом году используется на выборах в Подмосковье впервые. Для онлайн-голосования нужно было оставить заявку на региональном портале госуслуг до 4 сентября.
 
Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
 
В Московской области 8, 9 и 10 сентября проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах.

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