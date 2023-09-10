Блинкен выразил надежду, что Starlink продолжит работать на Украине

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В правительстве США надеются, что Илон Маск продолжит предоставлять Украине услуги спутников Starlink в полном объёме. Об этом в эфире телеканала CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он отметил, что Starlink остаётся важнейшим средством связи для украинцев, в том числе и на фронте.
При этом, Блинкен не стал комментировать сообщения о том, что Маск якобы обсуждал предоставление Украине услуг спутников Starlink с Россией. Такие слухи распространились после того, как американский предприниматель сорвал атаку Киева на российский флот. Причиной этого стали опасения Маска, что атака Украины приведёт к ядерному ответу России.
Несмотря на отказ комментировать действия Маска, Блинкен отметил, что США должны учитывать реакцию России на любые действия как самого государства, так и других стран, в том числе, и Украины.
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При этом, Блинкен не стал комментировать сообщения о том, что Маск якобы обсуждал предоставление Украине услуг спутников Starlink с Россией. Такие слухи распространились после того, как американский предприниматель сорвал атаку Киева на российский флот. Причиной этого стали опасения Маска, что атака Украины приведёт к ядерному ответу России.
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Анастасия Чинкова