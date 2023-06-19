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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем
Об этом Энтони Блинкен рассказал на встрече с Си Цзиньпином. По его словам, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и не хочет менять систему Китая.
Ранее сообщалось, что откровенные, конструктивные и предметные переговоры провели госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ганом в Пекине. Об этом сообщили в Госдепе, передаёт РИА Новости. Американская сторона во время переговоров подчеркнула важность двусторонней дипломатии и открытых коммуникаций между государствами.
Ранее сообщалось, что откровенные, конструктивные и предметные переговоры провели госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ганом в Пекине. Об этом сообщили в Госдепе, передаёт РИА Новости. Американская сторона во время переговоров подчеркнула важность двусторонней дипломатии и открытых коммуникаций между государствами.
Мария Фирсова