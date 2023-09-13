Блинкен заявил о смене миропорядка из-за России и Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен завявил, что нарастающее соперничество Вашингтона с Китаем и РФ говорит о прекращении мирового порядка, установленного после холодной войны. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале американского Госдепартамента.
«То, с чем мы сталкиваемся сейчас — это нечто большее, чем испытание для установившегося после холодной войны порядка. Это его конец», — утверждает Блинкен.
Кроме того, он назвал российскую спецоперацию на территории Украины угрозой для миропорядка. По словам госсекретаря, Китай запасается все большей дипломатической, военной и экономической мощью для смены мироустройства.
«Таким образом, мы переживаем, как выражается президент Байден, переломный момент. Одна эпоха заканчивается, другая — начинается», — резюмировал Энтони Блинкен.
Читайте также:
США признали свою беспомощность в украинском конфликте
«Обстреливают мирные районы от бессилия»: Солдат ВС РФ рассказал о провалах ВСУ
Маск продаст Пентагону часть Starlink, работающую на Украине
Диана Аванесян