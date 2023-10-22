Блинкен заявил об угрозе США, исходящей от сторонников Ирана

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана. Об этом Блинкен сообщил в интервью телеканалу NBC News.
Ранее США предупредили Иран о возможном применении силы при необходимости в новом ближневосточном конфликте. Вашингтон сообщил Тегерану о серьезности своих намерений по неофициальным каналам через третьи страны. В исполнительный офисе президента США заявили, что корабли были направлены в Восточное Средиземноморье для предостережения союзников Ирана от вмешательства в конфликт Израиля и Палестины.
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Екатерина Коршунова