Блиновской разрешили проголосовать на выборах мэра Москвы

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Блогер Елена Блиновская, которая находится под домашним арестом, с разрешения следователя проголосовала на выборах мэра Москвы. Об этом РИА Новости сообщила её адвокат Наталия Сальникова.
Ранее, 21 июля, Мосгорсуд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере около одного миллиарда рублей. Она будет находиться под арестом до 26 октября в своём подмосковном коттедже. Блиновской может грозить до десяти лет лишения свободы по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
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Анастасия Чинкова