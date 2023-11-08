Ближний Восток: что с пленными россиянами и почему США скрывают данные об оружии Израиля

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Израиль заявил о намерении оставить военнослужащих на территории сектора Газа после завершения наземной операции и предупредил ливанскую группировку о невмешательстве в конфликт. Редакция «Радио 1» расскажет, что намерен предпринять Тель-Авив, почему израильская армия готовится к удару по детской больнице, и когда эвакуируют пленных россиян.
США скрывают данные об оружии для Израиля
США намерено скрывают данные о поставленном Израилю вооружении, пишет издание Intercept, ссылаясь на данные опрошенных специалистов. По словам собеседников агентства, количество и вид оружия, которое направляется Израилю, Вашингтон скрывает намерено, чтобы поставки военной помощи не были связаны с жертвами, в том числе среди мирного населения.
Израильская армия останется в секторе Газа после операции
Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что после завершения наземной операции в секторе Газа, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) останется на территории анклава. По словам чиновника, это будет сделано для того, чтобы не допустить возобновления военной активности ХАМАС.
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Регев добавил, что у Израиля нет цели оккупировать территорию сектора Газа и взять контроль над регионом.
Израиль сообщил о намерении разбомбить детскую больницу
Израиль заявил о намерении нанести удар по детской больнице «Ар-Рантиси», сообщает телеканал Al Jazeera. Детское медицинское учреждение находится в секторе Газа. ЦАХАЛ обратился к администрации госпиталя и попросил освободить здание от пострадавших и медицинского персонала.
Вступление «Хезболлы» в войну станет «роковой ошибкой»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в том случае, если ливанское движение «Хезболла» вступит в палестино-израильский конфликт, это станет «роковой ошибкой». Он подчеркнул, что Тель-Авив будет реагировать на любые атаки со стороны Ливана решительно, и не допустит безнаказанного нанесения ударов по территориям еврейского государства.
Россиян могут эвакуировать из Газы в ближайшие дни
Российские граждане могут быть эвакуированы из сектора Газа в ближайшие дни. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на собственный дипломатический источник. По информации агентства, российская сторона выразила надежду на то, что Тель-Авив не будет препятствовать выезду россиян с опасной территории анклава.
Газа должна остаться палестинской, заявили в США
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда на израильские территории вторглись боевики палестинской группировки ХАМАС. В ответ на атаки со стороны членов формирования, ЦАХАЛ объявил о начале проведения военной операции на территории сектора Газа.
По данным посольства РФ в Израиле, на территории сектора Газа удерживают порядка шести россиян. Общее число жертв среди мирного населения превышает 11 тысяч человек.
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