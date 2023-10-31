Ближний восток раскаляется: Йемен объявил войну Израилю

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Представитель йеменских повстанцев из радикального движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья ас-Сари объявил о начале военной операции против Израиля. По его словам, эти действия будут направлены на поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления.
Яхья ас-Сари добавил, что Вооруженные силы Йемена нанесли ряд ударов баллистическими и крылатыми ракетами по различным объектам Израиля на оккупированных территориях, а также запустили большое количество беспилотных летательных аппаратов.
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