Ближний восток раскаляется: Йемен объявил войну Израилю

Представитель йеменских повстанцев из радикального движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья ас-Сари объявил о начале военной операции против Израиля. По его словам, эти действия будут направлены на поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления.