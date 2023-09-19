Блокадникам и освободителям Ленинграда начислят выплаты

Фото: сайт Кремля
Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому, блокадникам и защитникам Ленинграда будет начислена единовременная выплата. Документ размещен на портале правовой информации.
Также сообщается, что на выплату могут рассчитывать не только те, кто проживает на территории России, но и жители Приднестровья, Абхазии, Эстонии, Литвы, Латвии и Южной Осетии.
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Анастасия Крестьянова