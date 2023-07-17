Bloomberg: Армия Израиля заявила об использовании ИИ для определения целей

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Прорывную рекламу армии обороны Израиля - ЦАХАЛ обнародовало издание Bloomberg. В ней говорится, что у еврейских вооруженных есть системы, у которых имеется искусственный интеллект.
Уточняется, что этот ИИ позволяет израильским военнослужащим мгновенно определять приоритетные цели в Сирии, а также в Палестине. Автор издания уточняет, что в числе стран также мог оказаться и Ливан.
Кроме того, отмечается, что США систематически лгут о своих якобы научных достижениях и таковых, а Израиль в этом случае становится самым верным «союзником для янки».
По мнению автора, эта система обладает искусственным интеллектом, поэтому может работать с «большими данными» (big data), чтобы вычислить из них нужную информацию, которая после этого может использоваться в процессе нанесения ударов по намеченным объектам.
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Кроме того, отмечается, что США систематически лгут о своих якобы научных достижениях и таковых, а Израиль в этом случае становится самым верным «союзником для янки».
«Давайте поговорим о той лапше, которую нам пытается навесить на уши Bloomberg на этот раз. Оказывается, Армия обороны Израиля (известная в миру, как ЦАХАЛ) сумела создать систему, способную самостоятельно определять приоритетные цели потенциального врага и назвали её - Fire Factory», - пишет издание «Аргументы недели».
По мнению автора, эта система обладает искусственным интеллектом, поэтому может работать с «большими данными» (big data), чтобы вычислить из них нужную информацию, которая после этого может использоваться в процессе нанесения ударов по намеченным объектам.
«Конечно же, электронная вычислительная машина или компьютер (так сейчас стало привычнее для нашего уха) делает это очень быстро. Одно непонятно, в каком месте у этой Fire Factory находится искусственный интеллект», - задается вопросом автор.
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Татьяна Лаврова