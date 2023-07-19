Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС во время конфликта на Украине

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Европейский союз призвал Аргентину не вступать в БРИКС до завершения конфликта на Украине, поскольку такой шаг может быть неверно расценен. Об этом 19 июля сообщает агентство Bloomberg.
«ЕС заявил Аргентине, что вступление в БРИКС сейчас, во время войны России на Украине, пошлет неверный сигнал», — отмечает агентство.По сведениям Bloomberg, cтрана не присоединится к БРИКС в ближайшее время.
В свою очередь, шерпа председательствующей сейчас в БРИКС Южно-Африканской республики Анил Суклал считает, что расширение БРИКС может привести к тому, что оно включит в себя более 50 стран. Он также указал на желание многих стран быть независимыми от американской валюты, и заявил, что движение от доллароцентричного мира к миру, где есть больший выбор, уже началось.
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