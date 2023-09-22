Bloomberg: Еврокомиссия начнет переговоры с Украиной о вступлении страны в ЕС

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Еврокомиссия собирается рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении страны в Евросоюз. В качестве промежуточных шагов к членству, от Киева могут потребовать достижения прогресса в некоторых приоритетных областях, например, в борьбе с коррупцией.
Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. На саммите в Брюсселе в июне прошлого года главы государств и правительств стран, входящих в ЕС, одобрили присвоение Молдавии и Украины статуса кандидатов на членство в Евросоюзе. В качестве условия для начала переговорного процесса было названо в частности проведение определенных реформ.
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Александр Бойцов