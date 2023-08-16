Bloomberg: Финляндия создаст крупнейший в ЕС стратегический запас на случай техногенных катастроф

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Финляндия планирует создать самый большой среди стран Евросоюза стратегический резерв на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с химическими, биологическими или ядерными авариями. Проект уже получил финансовую поддержку от Еврокомиссии в размере 242 миллионов евро.
Аналогичные накопительные системы стратегических запасов будут также созданы во Франции, Польше и Хорватии. Но в Финляндии этот резерв будет самым крупным и будет охватывать как защитные, так и медицинские материалы, предназначенные для функционирования механизма гражданской защиты населения стран ЕС.
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Александр Бойцов