Bloomberg: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США

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Израиль вносит в свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа коррективы под влиянием США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
«Высокопоставленные представители Израиля заявили, что роль и влияние Соединенных Штатов в войне против ХАМАС глубже и сильнее, чем были в прошлом», — говорится в публикации.
Авторы отмечают, что фиксируются изменения планов израильского военного командования в отношении проведения наземной операции в секторе Газа. По их мнению, операция может начаться раньше, однако дольше длиться.
«США стали серьезно обеспокоены тем, что израильское вторжение может потянуть за собой присоединение поддерживаемого Ираном «Хезболла». Это может открыть второй фронт и вызвать расширение конфликта, что еще больше втянет США», — пишет Bloomberg.
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Диана Аванесян