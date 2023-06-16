Bloomberg: Киссинджер объяснил, как видит отношения РФ и ЕС

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«Я хотел бы, чтобы Россия признала, что ее отношения с Европой должны строиться на согласии и своего рода консенсусе, и я верю, что этот конфликт, если он закончится должным образом, может сделать эту цель достижимой», - прокомментировал ситуацию Киссинджер.
Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ открыт к любым предложениям по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь напомнил, что для России тема «украинской проблемы» стоит острым образом на протяжении многих лет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американский телеведущий Такер Карлсон в своем шоу перечислил диктаторские черты, присущие лидеру США Джо Байдену.