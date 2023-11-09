Bloomberg: На Украине пытаются сгладить конфликт между Зеленским и Залужным

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На Украине пытаются сгладить конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, об этом пишет Bloomberg.
«Помощники украинского президента пытались сгладить разногласия, возникшие между политическим лидером страны и ее высшим военным командующим после того, как генерал (Залужный) предупредил о «тупиковой ситуации» на поле боя», - прокомментировали ситуацию журналисты.
В Bloomberg также отметили, что Залужный - более близкая к народу фигура, чем Зеленский. Поэтому, этот конфликт рискует ещё сильнее снизить популярность украинского лидера в рядах граждан страны.
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