Bloomberg: ОАЭ ограничат реэкспорт чувствительных товаров в Россию

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Евросоюз проинформировал страны-члены ЕС о согласии ОАЭ на ограничение реэкспорт в Россию чувствительных товаров, который используются в военных целях на территории Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
«Эти меры будут распространяться на прямой реэкспорт и означают победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в РФ», — цитирует издание слова собеседника.
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