Bloomberg: Путин планирует в октябре посетить Китай

Фото: сайт Кремля
Кремль занят подготовкой визита Владимира Путина в Китай. Планируется, что российский президент примет участие в форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в октябре текущего года.
Российский лидер пока не выезжал за пределы страны с того момента, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест в марте нынешнего года. Российская сторона тогда назвала это решение «юридически ничтожным». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал осенние заграничные визиты главы государства. Куда именно собирается Владимир Путин, Песков не уточнил, пояснив, что на это есть «понятные причины».
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Александр Бойцов