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Bloomberg: Путин планирует в октябре посетить Китай

29 августа 2023, 18:49

Фото: сайт Кремля

Кремль занят подготовкой визита Владимира Путина в Китай. Планируется, что российский президент примет участие в форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в октябре текущего года.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на различные источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что эта зарубежная поездка может стать первой после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы российского государства. В публикации утверждается, что Владимир Путин принял приглашение своего китайского коллеги Си Цзиньпина принять участие в мероприятии.

Российский лидер пока не выезжал за пределы страны с того момента, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест в марте нынешнего года. Российская сторона тогда назвала это решение «юридически ничтожным». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал осенние заграничные визиты главы государства. Куда именно собирается Владимир Путин, Песков не уточнил, пояснив, что на это есть «понятные причины».

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Трамп заявил, что уверен в собственной безнаказанности
Трамп заявил, что считает дела против него мошенническими и не боится оказаться за решеткой
30 августа 2023, 00:06

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не боится оказаться за решеткой, так как уверен, что уголовные дела против него мошеннические. Об это политик сказал в ходе интервью радиоведущему Гленну Беку, пишет URA.RU.
«Я не думаю, что это случится. Каждое дело — мошенническое», — цитирует издание слова Трампа.

Бывший американский лидер сдался в тюрьме Атланте, после ареста его отпустили под залог. Дональда Трампа обвиняют в подрыве выборов 2020 года, всего ему предъявлено 37 обвинений. В том числе, незаконное хранение секретных документов и штурм Капитолия в 2021 году.

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Около 11 тыс наблюдателей приняли участие в семинарах Общественной палаты Подмосковья
29 августа 2023, 22:17

Фото: МИСК МО

Более 200 человек приняли участие в семинаре для наблюдателей, которые примут участие в Едином дне голосования. Он прошёл в Королёве, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. Большинство наблюдателей впервые выйдет на участки.
Главными темами обучения стали реагирование на нарушения на избирательных участках, и действия, требующие незамедлительного обращения наблюдателей на участках в Штаб общественного наблюдения за выборами.
«В руках общественных наблюдателей сосредоточено больше, чем может показаться – от мониторинга до непосредственного наблюдения за выборами. За последние годы они усилили независимый контроль на выборах, сделали процесс голосования более открытым и прозрачным. Высокий уровень подготовки наблюдателей – результат, большой программы обучения», – сказала первый зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева
В ходе обучения были рассмотрены на практике конфликтные ситуации, которые могут возникать в ходе выборного процесса. 
«Существует два вида нарушений: те, которые влияют на итоги выборов, и те, которые на них не влияют. Допущение обеих категорий нарушений должно быть упреждено. Для практической отработки полученных теоретических навыков члены штаба использовали урны для бюллетеней и кабинки для голосования. Мы смогли пройти ряд ситуаций, с которыми сами сталкивались на практике, и передать этот опыт участникам семинара», – подчеркнул руководитель информационной группы Штаба общественного наблюдения, член ОПМО Сергей Леонов.
Всего Общественная палата провела уже 169 обучающих семинаров, участие в которых приняли около 11 тыс человек. Это уже обеспечивает присутствие наблюдателей от Общественной палаты региона на каждом избирательном участке, которых в Подмосковье около 4 тыс. 
 
Всего будет проведено порядка 200 обучающих мероприятий. Следующий пройдёт в Одинцове. 

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#общественная палата московской области
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#голосование
#едг
#наблюдатели
#подмосковье
#московская область
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Сатановский заявил о неуместности прогнозов по предстоящей встрече Путина и Эрдогана
29 августа 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил, что не станет делать прогнозов по грядущей встрече президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, поскольку это неуместно.
Он также подчеркнул, что поскольку официально со стороны российских властей никакой информации по поводу переговоров не было, то и что-либо предполагать раньше времени может быть вредным для политического процесса.

«Переговоры будут 4 числа. После того, как их проведут, дадут официальную информацию. Я никогда не даю заранее всю эту брехливую информацию, чтобы не вредить действующим российским начальникам вести то, что они хотят вести. Предположения и прогнозы здесь неуместны, я их не делаю», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сатановский.

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#переговоры
#россия
#турция
#политика
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Министр обороны Украины Резников потребовал у Польши компенсацию за невыполненные военные заказы
29 августа 2023, 18:48

Фото: iStock/Ruma Aktar

Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал у Польши деньги за невыполненные военные заказы. Об этом он сообщил в беседе с «Украинской правдой».
Резников уточнил, что многие польские фирмы не поставили Украине столько вооружения, сколько должны были. В частности, министр указал на компанию Alfa.

Он добавил, что есть два варианта: либо запрашивать с Польши деньги, либо настаивать на осуществлении поставок недоставленных боеприпасов.

Также Резников указал и на невыполнение обещаний американской стороной. Минобороны Украины уже подало в суд на несколько компаний-поставщиков из США.

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#украина
#польша
#министерство
#оборона
#поставки
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Предвыборный опрос показал поддержку действующего губернатора большинством подмосковных избирателей
29 августа 2023, 18:37

Фото: Фотобанк МО

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьёв пользуется поддержкой большинства населения региона. Это показали результаты опроса компании ИНСОМАР.
Сейчас за Воробьёва готовы проголосовать 70% избирателей, которые точно планируют участвовать в предстоящих выборах. Ещё 8% пока не определились с кандидатом, но допускают голосование за него.
 
Свой выбор они объясняют положительными результатами работы Воробьёва в сфере благоустройства, развития дорожной и социальной инфраструктуры. Другие аргументы – желание стабильности, позитивное личное отношение и высокие оценки открытости главы региона.
 
Конкуренты действующего губернатора на выборах – Александр Наумов, Кирилл Жигарев и Анатолий Никитин, – набирают, по данным опроса, по 4-6% голосов избирателей.
 
Инициативный телефонный опрос проводился 18-22 августа. Его участниками стали 1,5 тыс респондентов. 
 
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 

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#подмосковье
#московская область
#выборы
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#дэг
#губернатор
#андрей воробьёв
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Председатель ООН Короши: Мир стоит на пороге ядерной войны
29 августа 2023, 18:35

Фото: iStock/RomoloTavani

Угроза ядерной войны сейчас как никогда высока. Об этом заявил председатель ГА ООН Чаба Короши в ходе заседания Генассамблеи.
По его словам, причиной приближения к ядерной катастрофе стало увеличивающееся количество вооружённых конфликтов, геополитическая конкуренция и недоверие.

Короши напомнил, что за 2022 год на мировые оборонные расходы было потрачено 2,2 триллиона долларов, что является рекордным показателем.

Также он заявил о постоянных угрозах использования ядерного оружия в российско-украинском конфликте.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия не будет отзывать свою ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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#ядерное оружие
#мир
#оон
#опасность
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Зеленский обсудил с премьер-министром Японии Кисидой гарантии безопасности
29 августа 2023, 18:20

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом президент Украины сообщил в своём Telegram-канале.
Главной темой разговора была подготовка к переговорам о присоединении Украины к декларации G7 о гарантиях безопасности.

Кроме того, обсуждалась предстоящая конференция, на которой будут рассмотрены вопросы восстановления Украины. Мероприятие запланировано на начало следующего года и пройдёт в Японии.

Ранее сообщалось, что министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум об оказании Японией помощи в восстановлении Украины.

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#япония
#украина
#владимир зеленский
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Политолог Дюрре назвал основную тему предстоящей встречи Путина и Эрдогана
Политолог Дюрре: «Главной темой переговоров станет возобновление зерновой сделки»
29 августа 2023, 18:08

Фото: istockphoto.com/masterSergeant

Политолог Икбаль Дюрре высказал предположение о том, что центральной темой в ходе предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом станет возобновление зерновой сделки.
«Обсудят и экономическое сотрудничество двух стран, сирийский вопрос и т.д. Эрдогану важно сейчас добиться возвращения РФ в сделку. Переговоры главы МИД Турции в Киеве закончились неудачей, после чего Украина сделала ряд скандальных заявлений — якобы Анкара зря старается и оскорбляет саму себя», — добавил в беседе с NEWS.ru Дюрре.

По его мнению, после переговоров турецкий лидер начнет плотнее работать с западными партнерами над тем, чтобы последние обеспечили выполнение российской части зерновой инициативы.

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#сделки
#рф
#переговоры
#турция
#политика
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Сотрудников подмосковных избиркомов начали обучать цифровой безопасности
29 августа 2023, 18:04

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Мособлизбирком запустил новую обучающую программу «Цифровая гигиена и цифровая безопасность членов избирательных комиссий Подмосковья». Уже состоялся первый очный курс программы.
Сотрудникам аппарата Мособлизбиркома рассказали, что несоблюдение правил цифровой гигиены может нанести непоправимый ущерб как репутации конкретного человека, так и целой организации, где он работает.  

Обучение включает целый ряд конкретных рекомендаций, разбор практик и моделей поведения, направленных на поддержание эффективных и безопасных отношений с цифровой реальностью.

Основными рекомендациями стали регулярное обновление паролей от всех ресурсов; анализ своих соцсетей на предмет неактуальных и нежелательных записей; регулярный мониторинг упоминаний о себе в социальных сетях.   По итогам занятий был создан учебный фильм, который будет направлен всем членам территориальных и участковых избирательных комиссий Подмосковья. 
 
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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