СМИ рассказали об истерике Зеленского на ГА ООН

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Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вел себя очень эмоционально в отношении стран-поставщиков вооружения. На поведение президента Украины обратило внимание издание Bloomberg.
«Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален», — говорится в материале.Издание отмечает, что Зеленский «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, недостаточно быстро осуществляют поставку вооружений. Кроме того, автор статьи заметил, что спор украинского главы с одним из западных союзников перешел границы, что «намекает на напряженность, нарастающую за кулисами». Глава Украины, по мнению издания, подозревает, что поддержка Америки и других стран начинает терять силу.
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